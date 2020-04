Coronavirus, i due coniugi cinesi completano la riabilitazione: dimessi dal S. Filippo Neri

Buone notizie per i due coniugi cinesi da tempo ricoverati in Italia, i primi casi di contagio da Coronavirus registrati nel nostro Paese. I due cittadini della Cina, provenienti da Wuhan, dopo essere stati dimessi dallo Spallanzani erano stati portati al San Filippo Neri per completare la riabilitazione. Ora stanno bene, come annunciato dall’assessore alla Sanità del Lazio.