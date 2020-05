Coronavirus, Ics: stop rate mutui Enti Locali fino 31 dicembre

Grazie a adesione all'accordo tra Abi, Anci e Upi del 6 aprile

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Stop ai mutui per gli Enti Locali fino al 31 dicembre: l'Istituto per il Credito Sportivo aderisce all'Accordo ABI, ANCI e UPI del 6 aprile scorso e sospende le rate dei finanziamenti a Comuni, Province e altri Enti Locali. In piena sinergia con il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, il Credito Sportivo continua il suo impegno in favore dei Clienti, per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19 che sta mettendo in seria difficoltà tutto il mondo sportivo. Fino al 20 maggio 2020, attraverso l'apposito modulo sul sito web dell'Istituto www.creditosportivo.it, gli Enti Locali, avranno la possibilità di chiedere la sospensione per un anno della quota capitale delle rate dei finanziamenti in scadenza fino al 31 dicembre 2020. Potranno beneficiare della misura tutti gli Enti Locali che al momento di presentazione della domanda non siano sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare oppure morosi o in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. "In questa fase delicata per il nostro Paese, anche l'Istituto per il Credito Sportivo ha aderito alla sospensione per un anno della quota capitale dei mutui degli enti locali con un alleggerimento sui bilanci pari a circa 80 milioni. Una misura davvero molto importante in questa fase - ha dichiarato il vicepresidente vicario di Anci, Roberto Pella, sindaco di Valdengo (BI) - Il presidente Anci Decaro ha conquistato un risultato storico per i Comuni con l'accordo sia con Cassa Depositi e Prestiti che con ABI. Ringrazio il presidente ICS Abodi, insieme al direttore D'Alessio, per il riconoscimento e la condivisione del ruolo fondamentale che i Comuni svolgono per il Paese". (ANSA).