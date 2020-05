Coronavirus, ieri 1.979 sanzioni. 14 denunce per falsa dichiarazione, 3 per violazione quarantena

Per il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, le Forze di polizia sono sul territorio con servizi di controllo a persone e attività. Nella fase 2 sono stati effettuati oltre un milione di controlli alle persone; in particolare, 1.043.488 sulle persone e 401.412 sugli esercizi commerciali. L’8 maggio sono state controllate 172.538 persone e 63.042 attività o esercizi commerciali. Sono state sanzionate 1.979 persone, ne sono state denunciate 14 per falsa attestazione o dichiarazione e 3 per non aver osservato il divieto assoluto di allontanarsi dalle proprie abitazioni perché in quarantena e positive al virus. Gli imprenditori sanzionati sono stati 113, le attività che hanno subito provvedimenti di chiusura sono state 19.