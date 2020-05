Coronavirus, il bollettino della Lombardia: +299 contagiati, 115 morti nelle ultime 24h

La Regione Lombardia nelle ultime 24 ore ha effettuato 12.162 tamponi e ha individuato 299 nuovi positivi al COVID-19 per un totale di 84.119 persone affette da coronavirus dall'inizio dell'epidemia: di questi, 33.817 i pazienti guariti, +3.808 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 115 nuovi decessi tra le persone affette da COVID-19, per un totale di 15.411 morti dall'inizio dell'epidemia.

Continua a calare la pressione sulle strutture sanitarie: -21 ricoverati in Terapia Intensiva, -113 ricoverati non in TI.