Coronavirus, il CTS dà il via libera a teatri e cinema da giugno. "No" a sale da ballo e discoteche

Niente aperture anticipate per sale da ballo, discoteche e locali di questo tipo, né all'aperto né al chiuso. Gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico, secondo quanto appreso dall'ANSA, avrebbero dato l'ok alla ripartenza dalla prima settimana di giugno, nel più assoluto rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento, soltanto a teatri e cinema. "No" categorico, invece, agli eventi "in spazi non strutturabili all'aperto e al chiuso", così come allo svolgimento di fiere e congressi.