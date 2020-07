Coronavirus, il Daily Mail: "Manchester City preoccupato per la positività del giocatore del Real"

vedi letture

Casi Diaz e Fuenlabrada, ansia Manchester verso Champions

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - La notizia della positività al covid 19 del giocatore del Real Madrid Mariano Diaz preoccupa il Manchester City, prossima avversaria dei blancos in Champions league. Secondo il Daily Mail, il City è preoccupato per la situazione coronavirus in Spagna dopo la positività del giocatore del Real e anche per la vicenda Fuenlabrada, la squadra che lunedì 20 doveva giocarsi la qualificazione ai play-off per la promozione nell'ultima giornata di Serie B in casa del Deportivo La Coruña, a sua volta impegnato per non retrocedere e che si è presentato a La Coruña con 7 giocatori positivi. Mariano è stato immediatamente isolato e quasi sicuramente salterà la sfida dell'Etihad Stadium del 7 agosto, ma restano le preoccupazioni in casa Citizens sono preoccupati per eventuali rischi di contagio. (ANSA).