Coronavirus, il decreto Cura Italia è legge: il presidente Mattarella firma la conversione

Dopo l'ok definitivo del Parlamento, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato pochi minuti fa la conversione in legge, con modifiche, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosìddetto decreto "Cura Italia", recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale, la legge entrerà in vigore.