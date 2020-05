Coronavirus, il ministro Boccia: "Niente aperture regionali senza sicurezza per i lavoratori"

"Ritengo imprescindibile che le ordinanze delle Regioni prevedano, espressamente, il rispetto dei protocolli per la sicurezza dei lavoratori che saranno individuati con apposite linee guida definite dal Comitato tecnico scientifico e dall'INAIL”. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, in queste ore ha inviato una lettera alle Regioni, chiedendo di "dare assicurazione che non verranno disposte aperture in assenza dell’individuazione dei predetti protocolli". Continua, in questo modo, lo scontro Regioni-Governo per chiedere di anticipare in alcuni territori le aperture previste dall'ultimo Dpcm.