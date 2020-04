Coronavirus, il modello Svezia: meno rigidità. L'esperto: "Vi comportate come se sparirà a breve"

vedi letture

Tanti Paesi in giro per il mondo seguono il modello Italia (o Cina se preferite) per lottare il contagio da Coronavirus: lockdown più o meno rigido, a seconda dei casi. Tanti Paesi, tranne la Svezia: Stoccolma ha infatti deciso di non procedere a chiusure vere e proprie. "Voi fate spiega a Corriere.it il dottor Anders Tegnell, direttore dell’agenzia di sanità pubblica svedese - come se l’epidemia possa scomparire nel giro di qualche settimana, o al massimo mese. Noi invece stiamo solo cercando di rallentarla, perché crediamo che questa malattia non se ne andrà così presto, e dovremo conviverci a lungo. Almeno fino all’introduzione di un vaccino, e questo richiederà anni”.

Tante le spiegazioni, fattori culturali anzitutto. I governanti svedesi ritengono infatti che i propri cittadini possano rispondere meglio a raccomandazioni che a obblighi veri e propri. Inoltre, sono meno consueti gesti come abbracci e baci, lontani dalla mentalità nordeuropea. "Non sono così sicuro - prosegue Tegnell - che ciò che stiamo facendo stia influenzando molto la diffusione del contagio. Non sarei troppo sorpreso se finisse allo stesso modo per tutti, indipendentemente dalle misure che abbiamo adottato”. In ogni caso, sono stati vietati assembramenti superiori alle 50 persone, nonché rinviati tutti gli eventi come gare o manifestazioni politiche che avrebbero potuto richiamare una grande folla. Vietato il servizio al bancone nei bari, incentivato lo smart working (già piuttosto diffuso). Un modo diverso, magari solo in parte, di affrontare il nemico invisibile che spaventa il mondo.