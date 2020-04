Coronavirus, il Parlamento europeo approva risoluzione sui recovery bond

Il Parlamento europeo dice sì ai recovery bond. Con una risoluzione non vincolante approvata oggi, spiega Il Sole 24 Ore, i parlamentari dell’Unione Europea (in foto il presidente, l'italiano David Sassoli) hanno esortato i 27 Stati membri ad adottare qualche forma di mutualizzazione dei debiti pubblici, per rispondere alla crisi economica derivante da quella sanitaria legata all’emergenza Coronavirus. In particolare, il paragrafo 17 chiede alla Commissione "un pacchetto massiccio per la ripresa e la ricostruzione di investimenti per sostenere l’economia europea dopo la crisi, al di là di ciò che il Mes, la Bei e la Bce stanno già facendo”. Bocciato un emendamento relativo agli eurobond, con voti negativi degli esponenti di Forza Italia e Lega. A livello politico, fa rumore la divisione del Movimento 5 Stelle: 10 europarlamentari M5S si sono astenuti dal voto alla risoluzione, mentre in tre hanno votato no. Giovedì 23 aprile è in programma la prossima seduta del Consiglio europeo, considerata come uno snodo cruciale per un accordo tra i governi dei Paesi membri.