Coronavirus, il premier Conte: "Senza vaccino non c'è soluzione, è l'unico modo per vincere"

"Senza vaccino non ci sarà una soluzione". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, intervenendo in conferenza stampa in video-call per presentare l'iniziativa globale dell'OMS per la ricerca e la distribuzione di un vaccino contro il Coronavirus. "È l'unico modo per vincere - ha spiegato il Presidente del Consiglio - come sapete, l'Italia è dall'inizio in prima linea in questa battaglia contro il Covid-19. Abbiamo imparato sulla nostra pelle molte lezioni, anzitutto che il virus non ha confini ed è per questo che abbiamo promosso la cooperazione internazionale. Il ministro Di Maio ha fatto campagna per un'alleanza, siamo fieri di farne parte. Il sacrificio dei nostri eroi, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, non sarà vano".