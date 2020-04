Coronavirus, il presidente dell'Eurogruppo: "Mes? Costi sanitari interpretati in modo ampio"

Intervistato da Sky TG 24, il presidente del’Eurogrupppo, Valdis Dombrovskis ha analizzato la situazione: “Sappiamo che questa crisi è stata una grande sfida per l?Italia, uno dei Paeis colpiti prima e più duramente. In una nuova situazione serve tempo per rispondere, ma l’Unione Europea è in grado di rispondere, in maniera solidale come dovrebbe essere”.

Il Mes.

“I costi sanitari diretti e indiretti saranno interpretati in modo sufficientemente ampio. Attualmente, non sono previste altre condizioni per poter usare il Mes, perciò da questo punto di vista possiamo dire che e’ un approccio completamente diverso. Non stiamo parlando delle classiche condizionalità macroeconomiche come e’ stato, ad esempio, nei passati programmi per la Grecia o per Cipro”.