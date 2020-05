Coronavirus, il presidente della task force scuola sulle modalità di rientro a settembre

Il presidente della task force del ministero dell'istruzione Patrizio Bianchi ha parlato delle modalità di rientro in classe a settembre per gli studenti spiegando che quanto affermato dal ministro Lucia Azzolina (“metà in aula e metà online”) rappresenta lo scenario zero: “Noi chiamiamo lo scenario zero, lo scenario di partenza, sul quale stiamo lavorando. Con varianti che vanno soppesate, perché ci sono sia i bambini di prima elementare che i maturandi. La cosa importante è che ognuno possa usufruire al meglio delle condizioni che possiamo offrire. - continua Bianchi come riporta Repubblica.it - L'emergenza ha evidenziato una serie di problemi che nella scuola italiana c'erano da anni. Dalle cosiddette classi pollaio, l'ideale sarebbe avere 10-12 alunni per classe, all'edilizia scolastica. Questa può essere un'opportunità per fare sperimentazioni e risolvere, con sguardo pluriennale, certe situazioni problematiche”.