Coronavirus, il primario del Casalpalocco: "Gli ospedali Covid saranno decisivi"

“Stiamo andando verso il bello, ma l’epidemia resta in agguato”. Intervistato dal Corriere della Sera, parla il professor Sebastiano Petracca, primario della rianimazione dell’ospedale Casalpalocco di Roma, uno dei quattro della Capitale dedicati all’emergenza Covid-19. “Ci stiamo preparando - spiega - come se non dovesse finire mai. E gli ospedali Covid saranno decisivi in futuro. Non sappiamo come la gente potrebbe reagire, dopo due mesi chiusi in casa. I test sierologici? È ancora presto”.