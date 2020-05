Coronavirus, il prof. Capua (membro commissione FIGC): "Il calcio è anche terapeutico"

“Il calcio è anche terapeutico”. Attraverso le pagine di Tuttosport, il professor Giuseppe Capua, membro della commissione che ha elaborato il protocollo FIGC, manda un messaggio alle istituzioni e ai cittadini, ricordando come sia importante tornare all’attività fisica, rispettando però le regole di sicurezza relative per esempio alla distanza fisica. Quanto al calcio, è importante tornare in campo per ragioni economiche, ma anche, e qui sta il punto, per motivi economici e di salute: il calcio, appunto, può avere anche un risvolto terapeutico.