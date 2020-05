Coronavirus, il Regno Unito supera l'Italia per numero di morti: 29.427 da inizio pandemia

Il Regno Unito supera l’Italia per il numero dei morti dall’inizio della pandemia Covid-19. Lo ha annunciato questo pomeriggio in conferenza stampa Dominic Raab, Primo Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari esteri, aggiungendo altresì che questi conteggi andranno verificati col passare del tempo: “Avremo dati certi soltanto quando la pandemia sarà finita”. A oggi, comunque, i decessi in UK dall’inizio dell’epidemia sono ufficialmente 29.427, contro i 29.315 del nostro Paese.

Troppo presto per aprire le scuole. La Premier League può aiutare. Sempre Raab ha poi fatto il punto sul lockdown britannico, che dovrebbe essere prolungato (l’annuncio di Boris Johnson è atteso per domenica). “Riaprire le scuole - ha dichiarato oggi - potrebbe causare un aumento del contagio, e gli ospedali della Scozia sono già pieni di pazienti”.