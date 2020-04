Coronavirus, il report dell'ISS: "Sono 54 i pazienti deceduti positivi sotto i 40 anni"

Al 20 aprile sono 238 su 21.551 (1,1%) in Italia i pazienti deceduti positivi all’infezione da Sars-CoV-2 e di età inferiore ai 50 anni. Lo riferisce l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità. In particolare, 54 avevano meno di 40 anni (34 uomini e 20 donne). Di 6 pazienti di età inferiore ai 40 anni - riporta l’ISS - non sono disponibili informazioni cliniche, gli altri 38 presentavano gravi patologie preesistenti (patologie cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità), mentre 10 non avevano diagnosticate patologie di rilievo.