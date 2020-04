Coronavirus, il sindaco di Milano pensa alla fase 2: “Doppi turni a scuola e negozi aperti la sera”

“Doppi turni per le scuole e negozi aperti anche la sera”. Intervistato dal Corriere della Sera, il sindaco di Milano, Beppe Sala, propone la sua ricetta per ripartire: “Stiamo lavorando anche per mettere in sicurezza il trasporto pubblico con un sistema che controlla gli ingressi nelle stazioni. Bisognerà rivoluzionare i tempi della città”.