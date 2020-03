Coronavirus, il sindaco di Milano: "Se ho sbagliato all'inizio, ora faccio la mia parte"

“Se ho sbagliato nei primi giorni, ora sono qui a fare la mia parte”. Intervistato da Repubblica, il sindaco di Milano, Beppe Sala, analizza le criticità emerse nella prima fase della gestione dell’emergenza Coronavirus: “In un primo tempo mi sembrava quello lo spirito di Milano, e anche la comunità scientifica non era univoca. Milano in ginocchio? No, è in letargo. Non sarà più come prima, ma qualcosa di diverso”.