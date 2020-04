Coronavirus, il sindaco di New York conferma: "Esiste la possibilità di scavare fosse comuni"

Il sindaco di New York, Bill De Blasio, ha confermato la notizia del New York Times: per far fronte all'emergenza delle sepolture, New York potrebbe fare ricorso a fosse comuni realizzate in alcuni parchi pubblici. Il presidente della commissione sanità del municipio della Grande Mela, Mark Levine, ha spiegato come l'ufficio del medico legale di New York stia valutando l'ipotesi di scavare fosse comuni: "Servono aree molto grandi e fuori mano, poco frequentate". Il sindaco De Blasio ha aggiunto: “Se dovesse essere necessario ricorrere a delle sepolture temporanee, abbiamo la possibilità di farlo".