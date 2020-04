Coronavirus, il sindaco Sala: "Il 95% delle persone fermate a Milano è in regola"

vedi letture

Polemica istituzionale tra il sindaco di Milano e la Regione Lombardia. Con un messaggio diffuso su Facebook, Beppe Sala, primo cittadino meneghino, ha risposto alle critiche sulla eccessiva mobilità: "Ieri mattina sono stato in giro per la città con la Polizia locale per vedere come vengono svolti i controlli. E nel pomeriggio mi sono messo a casa a guardare i dati dei controlli di ieri e dei giorni precedenti. Ebbene, più del 95% delle persone fermate sono in regola: questa è la realtà. Mi dissocio dalla retorica del milanese indisciplinato che si fa i fatti suoi, non è così. Se qualcuno pensa che ci sia troppa gente in giro, faccia una nuova ordinanza e tenga più persone a casa. Pensiamo ad altro, al prendersi cura dei cittadini: ci diano le mascherine, ci diano i test sierologici. Leggo che la Lombardia dichiara che dal 21 aprile si faranno 20.000 test al giorno. Dove? In altre province, non a Milano: il problema non è Milano. Il nostro compito deve essere prendersi cura, a partire dai più poveri".