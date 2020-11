Coronavirus, il sottosegretario Zampa: "A Natale solo parenti di primo grado a tavola"

“Non credo che si potranno allentare le misure entro Natale”. Ospite di Otto e Mezzo su La7,il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, non dà buone notizie in vista delle feste: “Anzi, probabilmente dovremo prevedere un limite delle persone riunite a non oltre il primo grado di parentela”.

Per chiarirsi, sono in parentela di primo grado i figli con i genitori, nonché i fratelli da tra di loro, anche se ovviamente tra il nipote e il nonno c’è di mezzo il padre, che è parente di primo grado per entrambi. Zampa ha analizzato poi la divisione dell’Italia per colori: “È un modello flessibile, non mi aspetto alcun allentamento in futuro. Credo che dobbiamo sforzarci per mantenere quanto scelto, cercando di lasciare il Paese produttivo per un tempo sufficiente affinché le misure prese si dimostrino efficaci”.