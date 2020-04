Coronavirus, in Germania il tasso di contagio risale a 1: i decessi arrivano a quasi 6 mila

Il contagio da Coronavirus in Germania torna a salire. Come spiegato in conferenza stampa dagli esperti del Robert Koch Institut, per la prima volta da marzo il fattore di contagio è diventato tale per cui una persona ne contagia un’altra. Alla data odierna, sono confermati 156.337 casi di contagio da Coronavirus, con 5.913 vittime dall’inizio della pandemia.