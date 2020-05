Coronavirus, in Germania l'indice di contagio risale a 1,1 e supera la soglia di controllo

La minaccia Coronavirus, in Germania, è ancora tutt'altro che debellata. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istituto Robert Koch, infatti, l'indice RO (ossia l'indice di contagio) è salito in queste ore a 1,1 (una persona infetta contagia in media 1,1 altri individui), superando così la soglia minima necessaria per definire "sotto controllo" l'epidemia (sotto l'1). Lo scorso mercoledì l’indice RO si era assestato eppure intorno allo 0,65, inducendo la cancelliera Angela Merkel a dichiarare il suo Paese ormai fuori dalla fase 1.