Coronavirus, in Italia dopo 23 giorni il numero dei positivi scende sotto quota 100mila

Dopo 23 giorni il dato dei positivi in Italia tra gli affetti dal COVID-19 scende sotto quota 100mila. Era infatti l'11 aprile quando, in virtù di un aumento di 1996 unità, si superò questa quota.

Negli ultimi giorni c'è stato invece un continuo decremento e oggi, grazie a 199 positivi in meno rispetto a ieri, le persone in Italia affette da coronavirus sono 99.980.

