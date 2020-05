Coronavirus, in Lombardia riparte lo sport: da domani riaprono impianti e centri

Lo sport in Lombardia riparte. Da domani, come previsto da un’ordinanza emanata nella serata di oggi dal presidente Attilio Fontana, sarà infatti possibile tornare a praticare sport individuali all’aria aperta anche negli impianti sportivi, nei centri e nei siti sportivi. Tra le attività permesse (ma l’elenco è esemplificativo e non esaustivo): golf, tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart.

Spogliatoi e spazi comuni off limits. L’ordinanza precisa comunque che i gestori che decideranno di rendere accessibili le zone dedicate all’attività sportiva all’aria aperta dovranno comunque proibire l’accesso agli spazi e ai servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Dovranno inoltre svolgere sanificazione e igienizzazione degli impianti, facendo osservare contingentamento degli ingressi, organizzazione di percorsi idonei e adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento.