Coronavirus, in Nuova Zelanda finisce il lockdown. La premier: "L'abbiamo sconfitto"

vedi letture

La Nuova Zelanda abbassa il livello di rischio e di isolamento. Da oggi, Wellington abbassa l’allerta dal livello massimo (4) a 3, ponendo fine a un mese di totale lockdwon. “Abbiamo sconfitto il virus”, ha dichiarato la premier, Jacinda Ardern. In uno Stato tra i meno densamente popolati al mondo (15 persone per km quadrato contro le 206 dell’Italia, per esempio), in effetti, i morti sono appena 19 e nelle ultime settimane il numero di casi giornalieri non è quasi mai arrivati a dieci. Merito di un blocco totale, soprattutto rispetto all’estero, deciso con grande anticipo. Difficile prenderlo come modello per Paesi molto più popolati.