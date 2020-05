Coronavirus, in Spagna meno di 100 nuovi decessi: è la prima volta nell'arco di due mesi

Per la prima volta in due mesi il bilancio delle nuove vittime legate al Coronavirus in Spagna è inferiore al centinaio. A comunicarlo è il ministero della Salute, che informa che nelle ultime ore i decessi in tutto il Paese sono stati per la precisione 87, con un totale di 27.650 vittime dall'inizio dell'epidemia. È pari a 230.698, invece, il numero dei casi complessivi.