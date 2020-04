Coronavirus, in Spagna numero nuovi guariti supera per la prima volta quello dei nuovi contagi

Sono 367 i decessi per Coronavirus che si sono registrati in Spagna nelle ultime 24 ore, la cifra più bassa dal 21 marzo (ieri erano stati 440). Il numero totale dei morti sale dunque a 22.524 persone.

Buone notizie per quanto riguarda le guarigioni, visto che il numero delle persone guarite/dimesse (3.105) nelle ultime 24 ore supera per la prima volta da inizio emergenza quello dei nuovi contagiati (2.796), In totale, i dimessi/guariti finora in tutto il Paese sono 92.355.

Sono, infine, 219.764 i contagi totali da COVID-19, come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Sanità spagnolo.