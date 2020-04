Coronavirus, in Spagna qualcosa riparte. Il premier: "Isolamento resta, vie le misure più rigide"

L'isolamento resta, ma la Spagna ammorbidirà a breve le proprie restrizioni sulle attività produttive. Lo ha annunciato il presidente del governo, Pedro Sánchez, chiedendo anche di abbassare il tono delle polemiche politiche: "Siamo ancora lontani dalla vittoria, ma siamo ai primi passi e dobbiamo continuare a combattere. L'isolamento generale sarà la regola, ma la situazione non sarà la stessa per chi domani potrà riprendere la propria attività. La scalata sarà progressiva e fatta con molta cautela. È importante parlare di una ricostruzione economica e social, non è incompatibile con il lavoro da farsi a livello sanitario". Sanchez ha chiarito che la Spagna non è entrata ancora nella Fase 2, ma ritiene necessario sollevare alcune delle restrizioni più estreme che hanno portato a un vero e proprio "congelamento economico" del Paese. Le nuove limitazioni, infatti, assomigliano molto a quelle ancora in vigore in Italia o in alcuni sono addirittura più dure: in sostanza saranno consentite soltanto attività ritenute necessarie.