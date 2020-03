Coronavirus, l'allarme di Breitner: "Le Olimpiadi sarebbero il trionfo del doping"

vedi letture

L’allarme è arrivato dalla WADA, l’agenzia mondiale antidoping: in tempi di coronavirus, sarebbe impossibile svolgere i controlli ordinari. E, mentre il CIO valuta se rimandare o meno i Giochi Olimpici, un avviso di questo tipo arriva anche da Paul Breitner, ex campione tedesco, intervistato da TZ: “Ma sono forse ciechi? Se si disputassero le Olimpiadi di Tokyo sarebbe il trionfo del doping. Nessuno ha bisogno che si disputino i Giochi ora com ora, i giapponesi non rendono noti i loro numeri per paura di perderli, ma sarebbe impossibile credere in questa manifestazione”.