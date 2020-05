Coronavirus, l'appello di Mauri: "Siamo ancora in una fase pericolosa. Giovani, state attenti"

Il viceministro dell'Interno, Matteo Mauri, è intervenuto in diretta a Sky Tg 24 per lanciare un appello agli italiani, specialmente ai giovani, dopo le riaperture in tutta la nazione: "Siamo ancora in una fase molto pericolosa e per questo chiediamo responsabilità ai cittadini. Perché è vero che adesso si può uscire, ma bisogna mantenere il distanziamento e indossare la mascherina. Alcuni, in particolare i più giovani, non sembrano essere molto sensibili al rispetto di queste indicazioni", le sue parole.