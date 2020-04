Coronavirus, l'ISS: cani e gatti possono essere contagiati, ma non diffondono virus

Gli animali da compagnia possono essere potenzialmente esposti al Covid-19 in ambito domestico e contrarre l’infezione attraverso il contatto con persone infette. Ciononostante, allo stato attuale, non esistono evidenze che gli animali da compagnia svolgano un ruolo epidemiologico nella diffusione all’uomo di Coronavirus. Anzi, il rapporto con gli animali è importante per il nostro benessere in questo periodo di forzato isolamento.

Tuttavia per proteggerli è necessario adottare precauzioni per un accudimento sicuro, soprattutto se si è contagiati. Lo rende noto l’Istituto Superiore di Sanità con una nota stampa.