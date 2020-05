Coronavirus, L'NBA: "È la sfida più grande delle nostre vite". Tamponi agli asintomatici

vedi letture

Il commissioner della NBA, Adam Silver, ha parlato in conference call ai giocatori della lega descrivendo nel dettaglio cosa attende iol mondo del basket nei prossimi mesi in termini di salute e di condizioni per tornare in campo. "Questa potrebbe diventare la più grande sfida delle nostre vite" ha detto.

Intanto, la stessa NBA ha permesso ad alcune squadre di effettuare un tampone anche agli asintomatici in tutte quelle città che hanno dato l'autorizzazione, come ad esempio Orlando e Los Angeles. La lega aveva inizialmente vietato i test per il coronavirus ai propri giocatori e staff.