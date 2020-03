Coronavirus, l'OMS: "La pandemia sta accelerando". Contagi aumentano esponenzialmente

“La pandemia sta accelerando”. È questo l’allarme del dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, in conferenza stampa da Ginevra: “Ci sono voluti 67 giorni per arrivare dal primo caso accertato a 100mila casi. 11 giorni per arrivare a 200 mila e soltanto quattro giorno per arrivare a 100mila.

Però non siamo prigionieri delle statistiche, possiamo non stare fermi in maniera passiva e anzi cambiare l’andamento della pandemia COVID-19. Per vincere, bisogna attaccare la malattia in modo aggressivo, testando ogni sospetto e rintracciando tutti i contatti diretti dei soggetti in quarantena”.

"More than 300,000 cases of #COVID19 have now been reported to WHO, from almost every country in the 🌍.

The pandemic is accelerating.

It took 67 days from the 1st reported case to reach the first 100K cases, 11 days for the second 100K & just 4 days for the third 100K"-@DrTedros pic.twitter.com/XoBkVnWtLH

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 23, 2020