Coronavirus, la fiamma olimpica si accenderà con soli 100 spettatori. Tanti dubbi sul viaggio

La fiamma olimpica si accenderà, senza spettatori e con tanti dubbi sul suo viaggio. Giovedì prossimo, infatti, è in programma il rito che celebra l'apertura dei giochi, in quel di Olimpia, in Grecia. Ai tempi del coronavirus, parteciperanno soltanto un centinaio di invitati, ma poi secondo programmi la torcia dovrebbe viaggiare per tutta la Grecia, visitando una quindicina di siti archeologici, per poi approdare in Giappone, sede delle prossime Olimpiadi, il 26 marzo, dove dovrebbe continuare a girare, partendo da Fukushima per arrivare il 24 luglio a Tokyo. Una cerimonia che dovrebbe tenersi comunque, anche se i dubbi sul regolare (e soprattutto tempestivo) svolgimento dell'Olimpiade in questo momento sono molti, a partire proprio dal percorso che la fiamma olimpica dovrebbe seguire.