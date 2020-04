Coronavirus, la leader delle proteste in Carolina del Nord ha contratto il Covid-19

vedi letture

La leader delle proteste per la fine del lockdown in North Carolina, Audrey Whitlock, ha contratto il Coronavirus. Lo ha rivelato la diretta interessata, spiegando il motivo per cui non ha potuto partecipare alle ultime manifestazioni del movimento ReopenNC. La Whitlock, inoltre, ha dichiarato di aver già rispettato le misure di quarantena, che finirà a breve. Il North Carolina è uno degli Stati USA meno colpiti dal Covid-19: i casi confermati, comunque, sono 9.142, con 306 morti.