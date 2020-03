Coronavirus, la pallavolo cerca una nuova formula per concludere la stagione

vedi letture

La pallavolo cerca una nuova formula per terminare il proprio campionato entro il 12 maggio, in tempo per le finali di Champions previste per il 16. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, rimandato a fine marzo l'esame di un planning in Superlega per provare a chiudere la stagione in tempo. La Lega volley femminile, invece, chiederà alla Cev (l'equivalente nel volley della UEFA) un tavolo di lavoro per studiare il da farsi nelle coppe europee, mentre alla federvolley sarà richiesto di proporre alla Fivb (l'equivalente della FIFA) di cancellare l'edizione 2020 della Nations League.