Coronavirus, la quarantena inglese di Ancelotti: "Vado in bici e incontro i tifosi, qui si può"

Come vive questo momento di isolamento un allenatore come Carlo Ancelotti? In Inghilterra ci sono meno restrizioni che in Italia, così il manager italiano può dedicarsi alle sue passioni, come ha spiegato al sito ufficiale dell'Everton: "Vado in bici, faccio camminate e vado in spiaggia, ma mantengo sempre il distanziamento sociale. In Italia non è possibile farlo, siamo fortunati. Durante il giorno mi piace cucinare, è una delle mie passioni. La sera invece guardo delle serie tv. Non è un buon momento in questo momento a causa della pandemia, ma in Inghilterra siamo fortunati a poter andare almeno in bicicletta. Ho incontrato alcuni tifosi, sempre a distanza di sicurezza, e questo in Italia non sarebbe stato possibile".