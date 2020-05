Coronavirus, la sperimentazione umana del vaccino fa progressi. A settembre altri test

La sperimentazione del vaccino fa progressi. A riportarlo è la redazione di Sky, che evidenzia i progressi dello studio portato avanti dall'istituto Jenner dell'università di Oxford in partnership con l'azienda italiana Advent-IRBM di Pomezia. Nel Regno Unito il ministro delle Attività Produttive Alok Sharma, durante la conferenza stampa odierna a Downing Street, ha confermato i passi in avanti: se il vaccino dovesse funzionare in modo sicuro sull'uomo a settembre inizierà una produzione di 30 milioni di dosi per una fase successiva di test.