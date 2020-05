Coronavirus, la stagione del basket europeo è finita: cancellata l'Eurolega 2019-2020

Il basket europeo si ferma in via definitiva. L’executive board dell’Eurolega ha infatti comunicato la cancellazione della stagione 2019-2020 sia per la massima competizione cestista europea che per la Eurocup.

Having explored every possible option, the Executive Board has made the decision to cancel the 2019-20 Turkish Airlines EuroLeague and 7DAYS EuroCup, as well as the Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament and EuroLeague Academy.#EUROLEAGUEUNITED

