Coronavirus, le compagnie aeree perderanno 314 miliardi di dollari nel 2020

Le compagnie aere perderanno 314 miliardi di dollari nel 2020, rispetto al fatturato del traffico passeggeri nel 2019. È questa la stima della IATA, l'organizzazione di categoria che racchiude le compagnie aeree del mondo. Per quanto riguarda la domanda, quest'anno viaggerà il 55% in meno dei passeggeri, con un calo del traffico complessivo pari al 48%. Metà delle aziende del settore rischia di conseguenza di scomparire.

April 14, 2020