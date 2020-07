Coronavirus, le maglie delle big della Serie A all'asta con We Run Together

Da oggi su CharityStars.com, c'è anche maglia Guardia svizzera

(ANSA) - ROMA, 08 LUG - Le grandi della Serie A scendono in campo con 'We Run Together'. All'asta benefica organizzata da Athletica Vaticana, Fiamme Gialle, "Cortile dei Gentili" e Fidal-Lazio, da oggi fino al 17 luglio sulla piattaforma CharityStars.com sarà possibile trovare le maglie autografate delle grandi squadre della Serie A Tim, oltre a Federico Morlacchi e Daniele Cassioli, tutti in campo per sostenere la raccolta fondi lanciata da Papa Francesco a favore del personale sanitario degli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Fondazione Poliambulanza di Brescia. Dopo l'ex capitano della Roma Francesco Totti, hanno aderito a 'We Run Together' anche Juventus, Lazio, Inter, Roma, Napoli, Milan, Fiorentina e Brescia. Partecipa, inoltre, con la propria maglia, anche la Guardia Svizzera Pontificia. (ANSA).