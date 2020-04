Coronavirus, lo studio Lancet Public Health: mortalità a Milano minore di New York e Madrid

La mortalità per coronavirus in Lombardia nei primi 30 giorni dell'epidemia è stata alta, superiore a quanto osservato a Parigi e Londra, ma molto inferiore, circa la metà, rispetto a New York e Madrid. È quanto emerge da uno studio accettato dal prestigioso Lancet Public Health e pubblicato da gazzetta.it. In particolare, spiega il virologo Roberto Burioni sul suo sito Medicalfacts, è stato valutato l'andamento dell'epidemia da coronavirus in realtà paragonabili dal punto di vista economico-commerciale: cinque in Europa (Lombardia, Ile-de-France/Parigi, Bruxelles-Capitale, Greater London/Londra e Comunidad autonoma de Madrid) e una negli Stati Uniti (New York Metropolitan Area). I ricercatori hanno valutato l'evoluzione del tasso di mortalità nei primi 30 giorni dell'epidemia, a partire dal giorno in cui sono stati registrati i primi tre decessi. Analizzando questo parametro, si sono accorti di come l'andamento della mortalità nei primi 30 giorni dell'epidemia in Lombardia sia stato sì superiore rispetto a quanto osservato a Parigi e a Londra, ma nettamente inferiore (circa la metà) rispetto a quanto osservato a New York e a Madrid. Questo nonostante la Lombardia sia la prima regione dei Paesi Occidentali a essere stata duramente colpita, non potendo così usufruire di esperienze di contenimento già messe in pratica in realtà analoghe.