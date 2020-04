Coronavirus, lo studio: tre regioni e la provincia di Trento sono ancora in Fase 1

vedi letture

Tre regioni italiane e la provincia autonoma di Trento sono ancora in piena fase 1. Lo evidenzia uno studio della Fondazione Gimbe, secondo cui Liguria, Piemonte e Lombardia, oltre a Trento appunto, non mostrano dati ancora stabili e presentano il rischio di tornare in una situazione di emergenza. Il problema? In queste quattro zone si concentra l’80% dei 4,5 milioni di lavoratori che dal 4 maggio torneranno all’opera. “In alcune regioni la riapertura avverrà sul filo del rasoio”, spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione. In zona di tranquillità praticamente tutto il centro-sud, con l’eccezione delle Marche, mentre tra le regioni del Nord soltanto il Friuli Venezia Giulia si posiziona in una zona che porta a escludere nuovi aumenti.