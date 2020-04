Coronavirus. Lombardia, dott. Cereda: "Dati in calo, le misure restrittive stanno avendo effetto"

Il dottor Danilo Cereda, responsabile delle Malattie infettive dell’Unità di crisi di Regione Lombardia, ha fatto il punto sull'andamento del contagio: "Nelle prime settimane abbiamo avuto un andamento esponenziale. Poi gli interventi decisi, dalla zona rossa a Codogno in poi, stanno dando i loro effetti, con una diminuzione graduale dei casi positivi. Questo dato è confermato dai dati relativi alle chiamate in emergenza. Complessivamente, i numeri dei ricoverati non in terapia intensiva si è stabilizzato: di fatto non c'è un grosso aumento, ma stiamo dimettendo i pazienti".