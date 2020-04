Coronavirus, lutto nel calcio italiano: si è spento Urano Navarrini, ex Milan e Novara

Una triste notizia colpisce il mondo del calcio, in particolare i tifosi del Novara. Si è spento a Milano, all’età di 74 anni, Urano Navarrini, ex attaccante della squadra piemontese, vittima del Covid-19. Navarrini aveva esordito nel Milan e dal 1970, per cinque stagioni, ha militato nel Novara, in Serie B collezionando 111 presenze e tre reti alla corte del tecnico Parola. Malato da tempo, era al Pio Albergo Trivulzio di Milano dove ha contratto il virus.