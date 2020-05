Coronavirus, ministro Franceschini: "Vacanze? Impossibile dire quando torneremo in spiaggia"

Il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ieri sera ha parlato così delle prossime vacanze estive durante il programma 'Che tempo che Fa' su Rai 3: "Sto lavorando perché si possano fare le vacanze, dovranno essere per forza diverse. Non è possibile però dire già oggi quando si potrà andare in spiaggia, né quando né come". Non è mancata, poi, neanche una battuta sulla riapertura dei musei: "Riapriranno solo quelli in grado di garantire i criteri di sicurezza".