Coronavirus, modella bolognese di 23 anni ancora positiva dopo quasi due mesi (e 6 test)

vedi letture

Non c'è pace per Bianca Dobroiu, modella bolognese di origini rumene. A quasi 60 giorni dal suo primo ricovero all'ospedale Sant'Orsola per Coronavirus, in data 28 febbraio, la 23enne è infatti ancora affetta dalla malattia. "Un caso unico", secondo l'ospedale, che parla di ben sei test effettuati e risultati tutti positivi nonostante la paziente sia stata dimessa già il 5 marzo e non abbia alcun sintomo dal 10 marzo. A riportarlo è Sky Tg 24.