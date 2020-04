Coronavirus, MotoGP: "Non sappiamo quando si partirà. Cancellazione della stagione possibile"

"È troppo presto per dire se avremo 8, 10 o 12 gare". Intervistato da Catalunya Radio, Manel Arroyo, direttore della Dorna (la società che organizza il MotoGP), analizza il futuro della stagione, ferma per la pandemia Coronavirus: "È in questo momento non si può pensare a un calendario. Gli organizzatori aspettando di capire quale sarà la situazione nei rispettivi Paesi, di certo è difficile dire quando potremo cominciare. La cancellazione della stagione è possibile, ma è anche l'ultimo scenario che prendiamo in considerazione in questo momento".